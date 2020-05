Aiuto: reclama la poppata ogni due ore!

Una domanda di: Ivana

Ho un bimbo di 10 mesi che ancora oggi la notte si sveglia ogni 2 ore perché vuole il seno e non si riaddormenta senza bere! Sono costretta a tenerlo nel lettone con noi! Ma non è questo il vero problema, ma che non riesco a riposare bene per affrontare la giornata successiva. Fa una mezzora di riposino la mattina e il pomeriggio un’ora o al massimo due.

Come posso risolvere? Potete darmi dei consigli?!



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

l’eventualità che un bimbo di 10 mesi di notte cerchi il seno ogni 2 ore è più frequente di quel che si crede. Tutto normale se poi bambino e mamma nel giro di qualche minuto ricominciano a dormire. Se invece il risveglio è prolungato, qualche soluzione potrebbe essere tentata: concedersi una o due notti di recupero, lasciando la gestione notturna al papà che potrà dare solo acqua da bere, mentre la mamma deve sparire fisicamente dalla vista del bambino. Provare ad allungare l’intervallo tra una poppata e l’altra con coccole e carezze, senza prenderlo in braccio, in quanto prenderlo in braccio significa automaticamente offrirgli il seno. Insistere con un pasto al seno verso mezzanotte per vedere se poi il piccolo tira poi per almeno 4 ore.

Recuperare il sonno di mattina attivando una persona di fiducia che per 4 ore si tenga il bambino. Le consiglio di intraprendere la strada che, tra queste, le è più semplice.

Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto