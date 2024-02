Al termine della 5^ settimana il battito non si sente: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Angela

Ho avuto il ciclo il 31 dicembre e l’altro ciclo lo dovevo avere il 3 febbraio. Faccio il test e mi dice che sono incinta di 3 settimane, ieri faccio l’ecografia e si vedono la camera e il sacco vitellino, il battito non si sente, ancora oggi il mio ginecologo mi fa fare le beta e il valore che risulta è di 18223. Mi ha chiesto di ripetere di nuovo il dosaggio, c’è da preoccuparsi che il battito non si sente?



Cara Angela, non sono preoccupato. L’esame ecografico attuale può essere nella norma, soprattutto se ha ovulato tardi, non sono i dosaggi che la aiutano a capire cosa avviene ma un controllo ecografico a 10 giorni da quello precedente. Nel frattempo, deve stare tranquilla perché ha più dell’80% di possibilità che tutto vada a buon esito. Spero che questo mio parere non appaia in contrasto con quello del collega che la segue, ma quello che le ho detto con tutta franchezza è come mi comporto io con questa situazione. Un saluto molto cordiale, spero ci dia presto buone notizie.

