Alattamento e tisane che lo favoriscono

Una domanda di: Silvia

Per favorire la produzione di latte (faccio allattamento misto, il mio bimbo ha un mese e mezzo) mi hanno regalato una tisana (miscela da erboristeria) a base di galega, anice stellato, fieno greco, finocchio, sambuco, cardo mariano. Chiedo cortesemente se tutti questi componenti sono indicati e sicuri per il mio bambino (so delle proprietà di alcuni, ma sono in dubbio su sambuco e anice). Grazie, cordiali saluti.



Chiara Boscaro Chiara Boscaro Gentile Signora, la produzione di latte viene favorita dalla suzione, dall’allattamento stesso e da una corretta alimentazione completa. L’idratazione è fondamentale: la neomamma dovrebbe bere almeno 2,5- 3 litri d’acqua al giorno. Le tisane possono aiutare ad aumentare l’idratazione e, sia pure in minima parte, possono favorire la produzione di latte. La funzionalità galattogoga (che favorisce la fisiologica produzione dell’allattamento materno ) è esplicata soprattutto dall’azione sinergica di galega, fieno greco e finocchio. Anche l’anice ha proprietà galattogene, in aggiunta sono consigliabili solitamente l’ ortica e il cardo Mariano per la loro funzione depurativa e la melissa per le proprietà rilassanti. Consiglio sempre di affidarsi a prodotti certificati biologici e di origine nota e sicura, per esempio prodotti di farmacia e, possibilmente, consigliati dal ginecologo. Cordiali saluti. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto