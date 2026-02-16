Alcol nel pane da toast: ci sono pericoli per i bambini?

Una domanda di: Domenica Mi scusi per il disturbo e per la domanda forse banale. Mio figlio ha 19 mesi. Da qualche tempo, ama mangiare come spuntino un toast ripieno con formaggio o prosciutto cotto (vario sempre le proteine). Mi sono resa conto però solo adesso che il pancarrè acquistato al supermercato per fare i toast presenta alcol etilico in superficie. Certo, non ha mangiato toast ogni giorno, però comunque mi è salita una certa preoccupazione. Può essere pericoloso? Grazie infinite per la sua disponibilità.



Cara signora,

voglio subito tranquillizzarla: l'impiego dell'alcol rappresenta un modo sicuro per la conservazione del pane in cassetta che si acquista già pronto. Per eliminarne ogni traccia prima del consumo basta tenere le fette all'aria per qualche minuto e poi tostarlo. Detto questo, è sicuramente da preferire il pane fresco e, in generale, proporre al bambino (ma vale anche per gli adulti) alimenti non processati. Da privilegiare anche la varietà, quindi i toast andrebbero alternati ad altro. Con cordialità.

