Alcol nel pane da toast: ci sono pericoli per i bambini?

Dottor Stefano Geraci A cura di Stefano Geraci - Dottore specialista in Pediatria Pubblicato il 16/02/2026 Aggiornato il 16/02/2026

L'utilizzo dell'alcol per la conservazione degli alimenti è sicuro e non espone a pericoli, comunque sia bastano piccoli accorgimenti per eliminarlo.

Una domanda di: Domenica
Mi scusi per il disturbo e per la domanda forse banale. Mio figlio ha 19 mesi. Da qualche tempo, ama mangiare come spuntino un
toast ripieno con formaggio o prosciutto cotto (vario sempre le proteine). Mi sono resa conto però solo adesso che il pancarrè acquistato al supermercato per fare i toast presenta alcol etilico in superficie. Certo, non ha mangiato toast ogni giorno, però comunque mi è salita una certa preoccupazione. Può essere pericoloso? Grazie infinite per la sua disponibilità.

Stefano Geraci
Stefano Geraci

Cara signora,
voglio subito tranquillizzarla: l'impiego dell'alcol rappresenta un modo sicuro per la conservazione del pane in cassetta che si acquista già pronto. Per eliminarne ogni traccia prima del consumo basta tenere le fette all'aria per qualche minuto e poi tostarlo. Detto questo, è sicuramente da preferire il pane fresco e, in generale, proporre al bambino (ma vale anche per gli adulti) alimenti non processati. Da privilegiare anche la varietà, quindi i toast andrebbero alternati ad altro. Con cordialità.

