Alimenti poco calorici: quali sono?

Una domanda di: Donatella

Alimentazione a bassa densità calorica: qual è, cosa mangiare, in che quantità.





Gianni Bona Gianni Bona

Gentile signora, nell’ambito dell’alimentazione non funziona così. La dieta migliore va indicata tenendo conto di numerose variabili, prima tra

tutte il peso di partenza. E’ ovvio infatti che se lei è in sovrappeso dovrà seguire uno schema diverso da quello che viene suggerito a chi è normopeso.

Non mi dice neppure quanti anni ha né che tipo di attività fisica svolge, quindi a meno che veramente non si aspetti un mero elenco di alimenti poco

calorici, per reperire il quale non occorre consultare i medici, mi risulta difficile darle indicazioni. Posso però dirle in generale che per dimagrire in modo sano, favorendo la

possibilità che l’organismo si adatti armonicamente alla nuova dieta, basta assumere ogni giorno circa 500 calorie in meno rispetto al proprio

fabbisogno. Orientativamente, circa 1100 calorie al giorno consentono una soddisfacente perdita di peso, senza costringere a patire la fame.

Gli alimenti da eliminare drasticamente sono tutti i dolciumi, lo zucchero, il pane, la pizza, il pane, il riso bianco, tutti gli

alcolici, le salse (maionese, per esempio), i salumi, il burro, le carni grasse, le patate. In uno dei due pasti si possono assumere la pasta integrale o il riso integrale,

non più di 80 grammi. Per condire va usato l’olio d’oliva (massimo due cucchiai al giorno). Prima dei pasti è opportuno assumere una porzione abbondante di verdure

cotte e crude. Fare movimento è d’obbligo per favorire il dimagrimento: l’ideale è camminare a passo sostenuto almeno 45 minuti al giorno. Con cordialità.



