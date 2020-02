Alito spiacevole in bimba di 10 mesi

Una domanda di: Stefania

La mia bimba di 10 mesi qualche settimana fa, in coincidenza con l’inizio del nido, ha preso una forte laringite con febbre (curata con antibiotici e anche cortisone). Continua ad avere raffreddore e tosse e facciamo sempre i lavaggi nasali. Nonostante ciò ha sempre mangiato regolarmente ma da qualche giorno il suo alito ha un persistente odore di yogurt o latte avariato, da cosa può dipendere?



Pietro Falco Pietro Falco

Gentile Signora,

all’età di 10 mesi, un bambino che ha un alito cattivo potrebbe avere reflusso gastroesofageo. Andrebbe preso in considerazione un esame ecografico per valutare quanti episodi di reflusso si registrano in un tempo utile al radiologo per fare diagnosi. Poi si rende necessaria consulenza dal gastroenterologo pediatra per eventuale terapia . Quasi sempre trattasi di un fatto transitorio dovuto al latte artificiale che evidentemente causa il fenomeno. Ad ogni modo non credo debba preoccuparsi: il gastroenterologo, attraverso un’attenta analisi dell’alimentazione di sua figlia assieme ad una ecografia , saprà certamente trovare la giusta soluzione. E’ ovvio che tutto l’iter deve essere monitorato dal suo pediatra di fiducia.

In bocca al lupo.

