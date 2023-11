Allattamento, attività fisica e perdita di peso

Una domanda di: Chiara

Buongiorno Dottoressa, scrivo per chiarire un dubbio in campo nutrizionale.

Sono una donna di 37 anni, casalinga con due figli di 4 anni e 20 mesi. Peso

55-56 kg e sono alta 170 cm. Fin da bambina ho praticato attività sportiva,

a livello agonistico fino all’adolescenza e poi palestra e running. Al

momento la mia attività è camminare, passo sostenuto, 7 km al giorno

(un’ora in tutto) a cui vanno sommati circa 5000-7000 passi che faccio per

svolgere le attività fuori casa (prediligo i piedi anziché la macchina).

Allatto la bimba piccola 5-6 volte nelle 24h. La mia alimentazione è sana,

cereali integrali, legumi, frutta e verdura, pesce ecc ecc. Ho calcolato le

calorie che assumo giornalmente e vanno dalle 2000 alle 2100/2200. Il mio

dubbio riguarda proprio questo dato, nonostante io assuma un quantitativo

non indifferente di calorie il mio peso tende a scendere. Mi chiedo, quindi,

il mio apporto calorico è insufficiente o può esserci qualche altra ragione

per questo dimagrimento? Gli ultimi controlli medici risalgono a poco meno

di un anno fa ed erano tutti nella norma. Ringrazio molto per l’attenzione.

Un cordiale saluto.



Chiara Boscaro Chiara Boscaro

Gentile Signora,

dai dati che riporta in base all’attività sportiva praticata nell’arco della Sua vita, la Sua massa muscolare è buona, ciò comporta di per sé un buon metabolismo basale. Le calorie che introduce sono corrette per una donna normopeso della Sua età.

L’allattamento però, ottimale e consigliato, comporta un dispendio energetico fino a 500 kcal al giorno e perciò il Suo fabbisogno calorico richiede un aumento delle richiesta energetica per la produzione di latte materno.

L’attività fisica che svolge quotidianamente comporta un dispendio energetico giornaliero di 200 -300 kcal circa (camminata di 7 km ) oltre ad altri 250 kcal circa ( media di 6000 passi al giorno).

Ciò significa che tra allattamento e attività motoria può arrivare a consumare anche 900-1000 kcal giorno, che di per sé comporta una riduzione costante del peso corporeo se messe in relazione con il numero di calorie che introduce.

L’attività motoria quotidiana in ogni caso è sempre auspicabile e consigliabile .

Le consiglio un aumento calorico quotidiano di almeno 600 kcal al giorno, inserendo ad ogni pasto una fonte di carboidrati complessi (70-80 g a crudo), una fonte proteica (150-200 g di carne o pesce, legumi, 2 uova oppure formaggi 100 g, affettati 60 g) , fibre (200 g di verdura) , olio evo (4 cucchiaini a pasto) inserendo spuntini ricchi di calcio e vitamine (in particolare la D), di cui c’è un aumentato fabbisogno in allattamento, come yogurt bianco intero, 2 frutti al giorno.

In questo modo garantirà una produzione di latte ottimale, si sentirà meglio e manterrà un peso corporeo costante. Cordiali saluti.

