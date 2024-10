Allattamento e antiinfluenzale: se si vaccina la mamma è protetto anche il bambino?

Una domanda di: Carme

Buongiorno,

sono mamma di una bambina di 9 mesi che frequenta il nido. Mi chiedo se abbia un effetto protettivo per la bambina, sottopormi al vaccino antinfluenzale in corso di allattamento: gli anticorpi sviluppati dalla vaccinazione vengono trasmessi tramite il latte materno?

Grazie.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Cara signora,

non ci sono studi convincenti del passaggio efficace di anticorpi antinfluenzali tramite il latte materno; probabilmente un passaggio c’è ma non è sufficiente a dare copertura anticorpale efficace al bambino, cosa che invece avviene attraverso la placenta: da lì sicuramente gli anticorpi transitano al feto. In effetti si consiglia la vaccinazione antinfluenzale in gravidanza; durante l’allattamento la mamma può vaccinarsi ma per preteggere lei stessa. Però dai 6 mesi di vita nulla vieta di sottoporre lo stesso bambino a vaccinazione attraverso vaccino antinfluenzale intramuscolare, con buona efficacia di copertura verso i virus influenzali. Il consiglio per me è quello di vaccinare direttamente il bambino. Cari saluti.



