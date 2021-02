Allattamento e cibi pronti

Una domanda di: Maria

Gentile dottore, sto allattando mio figlio e siccome ho anche un altro bimbo

piccolo, per mangiare mi avvalgo spesso di piatti pronti quindi con

conservanti perché non ho tempo di mettermi a cucinare. Mi è sempre stato

assicurato che in allattamento posso mangiare ciò che voglio senza

limitazioni ( tranne vino ovviamente) ma vorrei averne la certezza anche da

lei perché comunque voglio essere sicura che anche se mangio cose non molto

sane , i conservanti non siano un pericolo per il bambino ( e se per

caso ho sbagliato cosa potrei aver causato al bimbo?) Grazie.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile signora Maria,

la quantità di conservanti alimentari che potrebbe essere eventualmente presente nel latte materno è pressoché trascurabile e non in grado di causare effetti indesiderati nel lattante.

Cordiali saluti.

