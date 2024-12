Allattamento e massaggi con gli oli essenziali

Una domanda di: Silvia

Ho effettuato un massaggio, mi è stato riferito che gli oli usati sono naturali (Ginepro, Gaultheria, Menta Piperita, Eucalipto, Cajuputi, mandorla), ma mi è sorto un dubbio sull’effettiva compatibilità con l’allattamento. Per precauzione è opportuno che sospenda l’allattamento ? E se sì, per quanto? Grazie, cordiali saluti!



Antonio Clavenna

Gentile Silvia, non ci sono motivi per ritenere che l’utilizzo di oli essenziali durante un massaggio in allattamento possa essere associato a effetti indesiderati nel lattante. È alquanto improbabile che possano essere presenti nel latte materno, se non in quantità trascurabili. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

