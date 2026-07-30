Allattamento e rientro al lavoro con trasferte: subirà un trauma il mio bambino?

Un bambino già svezzato, può tranquillamente affrontare qualche giorno di distacco dalla mamma, rimanendo con un papà in grado di gestirlo al meglio. Per mantenere attiva la produzione del latte nei giorni di lontananza è consigliabile estrarlo manualmente.
Una domanda di: Federica Sono la mamma di un bimbo di 7 mesi e mezzo. A oggi sono ancora in congedo parentale e stiamo continuando con l'allattamento a richiesta. Il bambino chiede il seno ancora spesso di giorno anche se a volte le poppate sono molto brevi perché si distrae facilmente. Abbiamo introdotto ai 6 mesi gli alimenti solidi e ora fa pranzo, cena e merenda senza particolari problemi nonostante ancora non mangi in quantità. Di notte si sveglia ancora circa 2-3 volte e normalmente si riaddormenta al seno. Tra qualche settimana tornerò a lavoro (per mezza giornata, fino ai 12 mesi del bimbo) e a settembre lui andrà al nido. Inoltre a novembre (quando avrà praticamente un anno). Ora mi è stata proposta una trasferta fuori città di tre giorni. Io vorrei continuare ad allattare almeno fino all'anno ma anche oltre se lui vorrà, è possibile conciliare ritorno a lavoro, nido e proseguimento dell'allattamento? Sono in dubbio anche se accettare la trasferta perché ho paura che segni il distacco definitivo dall'allattamento o che possa comunque rappresentare un trauma per lui dato che non ha ancora mai passato una notte lontano da me. Il papà è molto partecipe nella gestione del bimbo e se la sentirebbe di stare tre giorni (e notti!) da solo con lui, ma ad oggi nei risvegli notturni il bimbo è difficilmente consolabile in modi alternativi al seno. Grazie in anticipo!
Angela Raimo
Gentile Federica,
può tranquillamente decidere per la trasferta di tre giorni, senza alcun senso di colpa. Il papà è perfettamente in grado di gestire il bambino, il quale non subirà alcun trauma. Non sono certo questi i traumi! Per quanto riguarda l'allattamento, per assicurarsi la produzione del latte dovrà estrarlo per tutto il periodo in cui sarà via, durante il quale, ovviamente il bambino non si attaccherà al seno. Diversamente, visto oltretutto che ormai il numero delle poppate è ridotto, è facile che la produzione del latte si interrompa. Buon rientro al lavoro, cari saluti.
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