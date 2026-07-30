Allattamento e rientro al lavoro con trasferte: subirà un trauma il mio bambino?

Una domanda di: Federica

Sono la mamma di un bimbo di 7 mesi e mezzo. A oggi sono ancora in congedo parentale e stiamo continuando con l'allattamento a richiesta. Il bambino chiede il seno ancora spesso di giorno anche se a volte le poppate sono molto brevi perché si distrae facilmente. Abbiamo introdotto ai 6 mesi gli alimenti solidi e ora fa pranzo, cena e merenda senza particolari problemi nonostante ancora non mangi in quantità. Di notte si sveglia ancora circa 2-3 volte e normalmente si riaddormenta al seno. Tra qualche settimana tornerò a lavoro (per mezza giornata, fino ai 12 mesi del bimbo) e a settembre lui andrà al nido. Inoltre a novembre (quando avrà praticamente un anno). Ora mi è stata proposta una trasferta fuori città di tre giorni. Io vorrei continuare ad allattare almeno fino all'anno ma anche oltre se lui vorrà, è possibile conciliare ritorno a lavoro, nido e proseguimento dell'allattamento? Sono in dubbio anche se accettare la trasferta perché ho paura che segni il distacco definitivo dall'allattamento o che possa comunque rappresentare un trauma per lui dato che non ha ancora mai passato una notte lontano da me. Il papà è molto partecipe nella gestione del bimbo e se la sentirebbe di stare tre giorni (e notti!) da solo con lui, ma ad oggi nei risvegli notturni il bimbo è difficilmente consolabile in modi alternativi al seno. Grazie in anticipo!

