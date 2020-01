Allattamento e sigaretta

Una domanda di: Stefania

Fumare una sigaretta al giorno durante l’allattamento è molto dannoso al neonato? Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, che dirle?

Se in gravidanza aveva smesso di fumare ora che è in allattamento le direi che anche una sola sigaretta è dannosa, ma più a lei che al bambino in quanto è facile che, sospeso l’allattamento, il numero di sigarette giornaliere salga. Se invece era abituata a fumare un pacchetto di sigarette al giorno, le direi che una sola sigaretta gliela possiamo concedere…

In ogni caso, il latte di una mamma fumatrice rimane preferibile a quello in formula.

Le raccomando quindi di fumare quell’unica sigaretta (se proprio le serve a essere serena e a godersi di più il suo bambino) sempre al di fuori delle mura domestiche e anche dell’automobile: il fumo passivo è davvero qualcosa di cui il suo bimbo è meglio non faccia esperienza!

Spero di averle risposto e di averla aiutata, cordialmente.

