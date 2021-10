Allattamento e TC con contrasto: sono incompatibili?

Una domanda di: Tania

Sono una ragazza di 33 anni, allatto una bimba di quasi 2

anni (a novembre) e dovrò affrontare una Tc con mezzo di contrasto (non so

cosa ci sia dentro). Il dottore che me la deve effettuare dice che non potrò

allattare per 72 ore, ma leggendo vari siti su internet ho letto che invece

non dovrebbe fare male al bambino, sono molto confusa non vorrei mettere in

pericolo la vita della bambina o comunque farla disperare per 3 giorni senza

motivo…mi affido a lei…la ringrazio.





Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Tania,

i mezzi di contrasto utilizzati per la TC passano nel latte materno in quantità molto basse e sono considerati compatibili con l’allattamento.

Nel suo caso, considerando l’età della bambina, la quantità che potrebbe assumere attraverso il latte è del tutto trascurabile.

Non è pertanto necessario lasciar trascorrere alcun intervallo di tempo tra l’esame e la poppata successiva.

Cordiali saluti.

