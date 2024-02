Allattamento: si possono assumere integratori per il controllo dell’appetito?

Una domanda di: Valentina

Buongiorno, è possibile in allattamento prendere le gocce Slenderiiz (azione di controllo dell’appetito n.d.r.) che sono integratori con ingredienti naturali e le pasticche vinali (azione antiossidante n.d.r.).

Grazie mille.



Chiara Boscaro

Gentile signora,

non ho trovato studi scientifici a supporto della sicurezza dell’assunzione dei prodotti Slenderiiz in allattamento.

Non ho informazioni relative al suo peso e alla sua altezza, ma nel caso desiderasse perdere qualche chilo le posso consigliare di seguire un regime ipocalorico bilanciato e personalizzato, quindi sotto la guida di un nutrizionista.

L’allattamento è una fase delicata durante la quale tutto quello che introduce può passare nel latte che nutre il suo bambino, bisogna quindi prestare estrema attenzione ad integratori e farmaci, che sono sempre da assumere solo sotto stretto consiglio medico.

L’allattamento comporta un dispendio energetico di 500 kcal al giorno in più, sfruttando quindi una dieta bilanciata associata ad un’attività fisica quotidiana di almeno 30/40 minuti al giorno (es. camminata a passo sostenuto che può tranquillamente fare portando con sé il bambino), potrà sicuramente ottenere una buona perdita di peso.

Le consiglio di introdurre ad ogni pasto una fonte proteica (es. latticini, uova, carne, pesce, legumi) , una fonte di carboidrati complessi (es. cereali integrali, patate o pane) da assumere sempre in associazione a una fonte vegetale (frutta e verdura) e a una moderata quota di grassi buoni (olio, avocado, frutta secca). In generale, se l’alimentazione è sana, ben bilanciata, ragionevolmente calorica, l’allattamento favorisce una graduale (e per questo destinata a durante nel tempo) perdita di peso. Per quanto riguarda gli antiossidanti, l’alimentazione se è varia basta per assicurarli all’organismo. Cordialmente.



