Allattamento: si possono prendere integratori per dimagrire?

Una domanda di: Helena

Mia figlia ha 3 mesi sono in allattamento esclusivo, c’è qualche contro indicazione nell’assumere altri integratori (oltre a quello materno) in allattamento? Da assumere per favorire la perdita di peso. Grazie mille.



Chiara Boscaro Chiara Boscaro

Gentilissima Signora, sono molto lieta di leggere che Lei sta allattando Sua figlia in modo esclusivo, questo comporta numerosi benefici per Lei e per la Sua bambina. L’allattamento al seno di per sé comporta già un dispendio energetico fino a 500 kcal al giorno. Di solito non consiglio nessun integratore in allattamento, considerando che tutto ciò che assume per via orale può ritrovarsi nel latte materno. La corretta alimentazione e un aumento dell’attività motoria permettono un miglioramento del benessere e un riequilibrio del peso corporeo. Per quanto riguarda l’alimentazione, elimini drasticamente i dolciumi, consumi porzioni contenute di pasta, riso e cereali, meglio se integrali perché favoriscono il senso di sazietà. Le proteine non devono mancare ma cerchi di alternare la carne con le uova, il pesce e i legumi decorticati (i migliori in allattamento). Per quanto riguarda i formaggi cerchi di consumarli solo occasionalmente, mentre come latticino la ricotta può essere assunta con maggiore frequenza. Sì alle verdure anche in abbondanza, la frutta invece, se si desidera perdere peso, andrebbe consumata con parsimonia, massimo tre porzioni al giorno. Anche il pane va introdotto con moderazione, possibilmente integrale. La colazione sarebbe preferibile salata: l’ideale può essere una frittata di soli albumi accompagnata da un paio di fette di pane integrale tostato, tè deteinato o caffè decaffeinato. In alternativa, può andare bene pane tostato (sempre integrale) con bresaola o ricotta. Come spezza-fame può assumere circa 20 g di frutta secca (noci, mandorle, nocciole) al giorno. Per quanto riguarda l’attività fisica, va benissimo uscire all’aperto a camminare, portando anche la sua piccolina che non può che trarre giovamento dalle passeggiate. Naturalmente bisogna tenersi lontani dalle strade troppo trafficate, per evitare di respirare aria inquinata. Si dia comunque tempo: vedrà che con il passare delle settimane piano piano dimagrirà, anche perché l’allattamento è di grande aiuto per questo. Mi faccia sapere. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

