Allattamento: si può continuare in gravidanza (prendendo l’acido folico)?

Una domanda di: Nataschia

Buongiorno, vorrei cercare una seconda gravidanza ma sto allattando ancora il mio primo bimbo di 6 mesi e mezzo (mi piacerebbe molto che avessero una differenza di età il più breve possibile) e per questo non so se posso iniziare a prendere l’acido folico. Il bimbo ha iniziato lo svezzamento da quasi un mesetto quindi, sebbene vorrei continuare il più possibile a offrirgli il mio latte, le quantità andranno a diminuire sensibilmente. C’è qualche controindicazione? L’assunzione dell’acido folico potrebbe interferire con la produzione di latte? Grazie in anticipo.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Gentile signora, non abbia timore! Può certamente iniziare ad assumere l’acido folico in vista della sua seconda gravidanza e al contempo proseguire l’allattamento per tutto il tempo che desidera. La gravidanza è perfettamente compatibile con l’allattamento al seno in quanto si tratta nel vostro caso di un allattamento misto cioè non esclusivo. Magari le è già tornato il ciclo mestruale, altrimenti con l’introduzione delle pappe solitamente questo avviene entro un anno di vita del piccolo. Unica raccomandazione, presumo lei abbia partorito per via naturale e non cesarea, altrimenti varrebbe la pena di attendere ancora qualche mese di vita del suo bimbo per iniziare la ricerca della gravidanza: ne va della migliore tenuta del suo utero e della possibilità di affrontare un secondo parto naturale. Sulla quantità di latte, direi di non essere preoccupata. La produzione di latte viene calibrata secondo la richiesta del suo piccolo e non viene influenzata negativamente dall’assunzione di acido folico. Dato che siamo in estate, le raccomando naturalmente di idratarsi a dovere per non rischiare di avere carenze di latte o, piuttosto, andare incontro a problemi di stipsi o infezioni delle vie urinarie. Immagino che l’appetito non le manchi e anche se in gravidanza è scorretto mangiare per due, dato che sta allattando le direi di non perseguire proprio ora la dieta dimagrante: ha di sicuro bisogno di energia se vuole proseguire l’allattamento anche in gravidanza. Dulcis in fundo, le segnalo che esiste l’allattamento in tandem: si tratta di mamme che hanno proseguito l’allattamento del primo figlio per tutta la gravidanza del secondo e anche dopo il parto (ritrovandosi con latte in abbondanza fin da subito)…si tratta di mamme sicuramente molto “dotate”, non solo di latte ma anche di pazienza e senso di abnegazione, ma…la Natura fa veramente le cose a meraviglia! C’è chi teme che l’utero si possa contrarre per via della suzione ma questo fenomeno è impedito fino alla 37^settimana di gravidanza, quindi davvero non ci sono controindicazioni mediche a proseguire l’allattamento anche in gravidanza finché sembra giusto farlo…tutta salute per entrambi, sia per la mamam sia per il bambino! Spero di averle risposto, cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

