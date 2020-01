Allattare in gravidanza si può?

Una domanda di: Carmen

Salve. Allatto ancora mio figlio che ha 19 mesi e da pochi giorni ho scoperto di essere nuovamente in attesa. Secondo il mio ginecologo dovrei interrompere l’allattamento, in quanto la suzione stimolerebbe contrazioni dell’utero che potrebbe di conseguenza espellere il prodotto del concepimento. Vorrei sapere se questa tesi è fondata e nel caso ricevere indicazioni suggerimenti su come interrompe l’allattamento. Grazie!





Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, sono lieta di comunicarle che non è necessario interrompere l’allattamento per non compromettere il buon andamento della nuova gravidanza.

La Natura è davvero piena di sorprese e una di queste risiede proprio nel fatto che, mentre nelle ultime settimane di gravidanza e dopo il parto la suzione del capezzolo provoca inesorabilmente la contrazione uterina (si chiamano “morsi” uterini quelli dopo il parto…sono delle fitte mica male!), all’inizio e per tutto il resto della gravidanza lo stesso meccanismo non produce alcun effetto.

È quindi possibile proseguire l’allattamento al seno senza alcun timore di nuocere in qualche modo al nascituro.

Certo, l’allattamento assorbe energie non solo dal punto di vista calorico ma anche psichico, per cui sarà importante che lei oltre a nutrirsi adeguatamente, si ritagli qualche momento di relax. Anche la gravidanza richiede energie sia sul piano fisico che psichico. In alcuni casi chi allatta in gravidanza stenta ad aumentare di peso nei primi mesi oppure si accorge che il latte si esaurisce del tutto. Sarà lei a capire quando e se sia il caso di sospendere l’allattamento. Alcune mamme hanno continuato ad allattare fino al parto e oltre: si chiama allattamento in tandem!

Quanto al suo bimbo, anche se ha solo 19 mesi sono sicura che si accorgerà presto che la mamma è un po’ diversa da prima e le chiederà magari più attenzioni del solito…motivo per cui interrompere l’allattamento bruscamente sarebbe ancora più traumatico per entrambi.

La saluto e le auguro un felice anno nuovo in compagnia dei suoi cari, cordialmente.



