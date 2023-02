Allatto mio figlio di due anni e sono incinta: posso usare il progesterone?

Una domanda di: Stefania

Allatto mio figlio di quasi 2 anni, e sono al primo mese di una nuova gravidanza. Può essere pericoloso per mio figlio che allatto il fatto che io debba usare un ovulo al giorno di Progeffik 200mg? Chiedo perché durante la gravidanza da cui è nato mio figlio, mi era stato prescritto il progesterone, venendo da un aborto spontaneo precedente. Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora mamma e complimenti perché allatta ancora il suo bambino! Non è affatto scontato alle nostre latitudini arrivare a due anni di età del bambino anche se le raccomandazioni dell’OMS (organizzazione mondiale della sanità) suggeriscono di protrarre l’allattamento per due anni e oltre, se la mamma e/o il bambino lo desiderano. Quanto all’impiego di progesterone “sintetico”, il bimbo che allatta ora lo ha già ricevuto in passato quando lei era incinta a dosaggi sicuramente maggiori rispetto agli attuali: passa di sicuro meglio attraverso la placenta che nel latte! Inoltre, il suo ora è un allattamento misto e di un bambino già sufficientemente grande per metabolizzare al meglio eventuali farmaci presenti nel suo latte. Quindi via libera al progesterone in allattamento, tanto più che si tratta di somministrazione per via vaginale con probabile assorbimento in circolo del farmaco davvero contenuto. Rispetto alla nuova gravidanza e alla possibilità di proseguire in sicurezza con l’allattamento al seno, la rimando a questo sito interessante: https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/44-articoli-e-approfondimenti/preoccupazioni-comuni/27-latest-articles-module.html Personalmente mi è capitato di allattare durante una nuova gravidanza e devo ammettere che ad un certo punto ho capito chiaramente che era venuto il momento di sospendere l’allattamento (non appena il figlio più grande si attaccava, quello nella pancia si dimenava talmente da rendermi insopportabile il tutto!)…ma ogni mamma trova la sua strada a suo modo…vedrà che a suo tempo anche lei saprà cosa è meglio fare per il bene suo e dei suo bimbi: glielo posso assicurare! Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto