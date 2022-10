Alle terme con il pancione: è rischioso?

Una domanda di: Vera

Salve, sono in attesa, 11 settimane +5, avevo prenotato tempo fa un soggiorno alle terme e non ho voluto disdire, non ho nessun disturbo e la

temperatura dell’acqua era di circa 37 gradi, sono stata immersa circa 40 minuti perché mi sentivo meglio con la schiena e le gambe. Posso aver

causato danni al feto? Se sì cosa?



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Vera,

l’aumento eccessivo della temperatura corporea nel primo trimestre di gravidanza è associato a un aumento del rischio di malformazioni.

Per questo motivo è consigliabile per cautela evitare bagni con acqua a temperatura superiore a 38°C.

Nel suo caso, se come da lei riportato la temperatura dell’acqua era inferiore, è improbabile che i rischi per lo sviluppo dell’embrione e del feto possano essere aumentati.

Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

