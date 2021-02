All’ecografia non si è visto l’embrione: si può ancora sperare che ci sia?

Una domanda di: Martina

La settimana scorsa ho fatto la prima ecografia (esterna) ed ero a 6+6. Il ginecologo ha visto solo una camera gestazionale di 7mm e mi ha detto che potrei aver ovulato tardi e mi fa tornare dopo 2 settimane. Ho cicli irregolari. Posso sperare in questa gravidanza?





Dottor Gaetano Perrini

Gentile signora,

sperare è un suo diritto e da parte mia non posso che augurarle che tutto vada per il meglio. Se il suo ginecologo le ha detto che battito cardiaco ed embrione non sono ancora visualizzabili perché probabilmente il concepimento è avvenuto più tardi rispetto a una presunta data teorica si può pensare che lo abbia affermato a ragion veduta. Del resto è molto vero che nelle donne con cicli irregolari non è così sicuro che in sesta settimana l’ecografia riesca a individuare l’embrione, anche nel caso in cui la gravidanza sia in evoluzione. Purtroppo adesso non le resta che avere pazienza e attendere il trascorrere di queste due settimane. Mi faccia sapere, se lo desidera. Tanti cari saluti.

