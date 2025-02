Allergia al latte: vale anche per il parmigiano?

Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

il parmigiano stagionato spesso ha proteine idrolisate, cioè spezzettate che possono anche essere tollerate dall’organismo di un allergico. Per cui si può fare un tentativo di inserimento del formaggio parmigiano reggiano, iniziando con piccolissime dosi per valutare la comparsa di eventuali reazioni. Sottolineo che più è stagionato meno rischi ci sono e che comunque è sempre meglio consultare il proprio pediatra curante prima di inserirlo. In caso di allergia lieve o moderata infatti spesso è ben tollerato se invece l’allergia è grave conviene lasciar perdere. Aggiungo che quando un bambino è allergico al latte bisogna fare attenzione ai tanti biscotti e ai tanti altri alimenti che contengono le proteine del latte: leggere sempre le etichette prima di offrire un cibo confezionato è una regola da cui non derogare. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

