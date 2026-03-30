All’inizio della 6^ settimana non si vede l’embrione: perché?

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 30/03/2026 Aggiornato il 30/03/2026

Se il concepimento è avvenuto più avanti rispetto alla data presunta è possibile che ci voglia una settimana in più affinché l'ecografia riesca a visualizzare l'embrione.

Una domanda di: Michelle
Ultima mestruazione 11/02, oggi25/3 ho fatto la mia prima visita in quanto ho avuto un ritardo e il 23/3 ho fatto il test che è risultato positivo, a sua volta oggi al pronto soccorso mi hanno rifatto il test che a sua volta è positivo, mi hanno fatto l'ecografia, si vede la sacca gestazionale ma l’embrione non è presente, mi hanno fatto fare le beta e sono a 8167, posso avere un consiglio? Sono in crisi, io e il mio compagno ci abbiamo messo tanto a far sì che un test diventasse positivo. Mi devo preoccupare o è semplicemente che sono solo indietro con il concepimento?

Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara Michelle,
un dato importante che non comunica è il suo intervallo mestruale perché l'ovulazione avviene 13 giorni prima la mestruazione.
Quindi se ha cicli di 30 giorni adesso la rotella le dà 6+1 ma in realtà è 5 settimane e 5 giorni. Aspetterei una settimana per vedere se il quadro ecografico evolve in modo positivo.
Non possiamo escludere in questa fase che l'embrione non si sviluppi, ma sappiamo che in questo caso il mancato sviluppo è legato a uno sbilanciamento cromosomico del concepito e, anche se con dispiacere, dobbiamo accettare questa eventualità.

All’inizio della 6^ settimana non si vede l’embrione: perché?

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