Alto rischio di preeclampsia emerso dall’ecodoppler

Una domanda di: Augusta

Buonasera Dottore, sono una donna di 30 anni alla mia prima gravidanza naturale, 12 settimane. Ieri ho effettuato ecocolordoppler fetoplacentare e, insieme ai risultati del duo test allargato, è uscito alto rischio di preeclampsia. Questi i valori: PAPP-A: 2,170 lU/I equiv. a 0,8402 MoM PIGF: 17,000 pg/ml equiv. a 0,3930 MoM PLGW: 17 Pg/ml Pressione arteriosa media: 86,8 mmHg equiv a 1,0768 MoM PI media arteria uterina 2,79 equiv a 1,5822MoM Doppler vasi materni: Arteria uterina sinistra PI 3,0 Arteria uterina destra PI 2,58 Sono un po’ preoccupata sinceramente (anche se il feto è correttamente sviluppato e i valori di crescita sono tutti nella norma dell’età gestazionale) perché non ho mai avuto alcun tipo di problema inerente alla pressione, ho un peso adeguato alla mia altezza e conduco uno stile di vita sano. Segnalo solo Tiroidite di Hashimoto curata con eutirox. Ora mi è stata prescritta la cardioasprina 150 mg una pastiglia e mezzo, sono un po’ in ansia. La ringrazio.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Augusta, vi sono opinioni discordanti sul valore predittivi di questi indici alterati sul fatto che la pressione arteriosa aumenti per un meccanismo gestosico nell’ultima parte della gravidanza. La mia posizione è che il quadro che mi ha presentato non sia per nulla preoccupante e credo che la gravidanza decorrerà in modo più che felice. La precauzione di utilizzare cardioaspirina è molto ragionevole. I dosaggi raccomandati variano tra 75 e 150 mg, noi usiamo 100 mg al giorno da assumere a stomaco pieno dopo il pasto principale. Mi piacerebbe sapere se questa mia visione più rassicurante si conferma poi nei prossimi mesi, ma io sono convinto di sì. Quindi buona gravidanza e ci terrà informati.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto