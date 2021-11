Amenorre a 48 anni: cosa può essere?

Una domanda di: Emanuela

Salve sono una donna di 48 anni e ho un ciclo di 26 giorni. Fino al mese

scorso le mestruazioni sono arrivate puntuali mentre in questo mese sono arrivata al

28° giorno e alle ultime che non sono arrivate. E’ normale avere un ritardo? Mi

potrebbe dire le cause di questo ritardo?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla Gentile signora,

a 48 anni un ritardo è quasi di certo da attribuire all’approssimarsi della

menopausa. Si tratta quindi di un’eventualità del tutto fisiologica. Le

consiglio di effettuare un controllo ginecologico: il collega oltre a

effettuare visita e ed ecografi le prescriverà gli esami del sangue per i

effettuare visita e ed ecografi le prescriverà gli esami del sangue per i

dosaggi ormonali, grazie a cui si chiarirà il quadro. Cordialmente.