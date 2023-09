Amenorrea a 3 mesi da un raschiamento

Una domanda di: Noemi

Il 16 giugno ho subito il terzo raschiamento a causa di una mola parziale. Le altre due gravidanze precedenti si sono interrotte

rispettivamente alla nona e alla ottava settimana. Ho la mutazione in omozigosi del gene mthfrc667t. Nonostante eparina e progesterone purtroppo

non sono andate a buon fine. L’ultima pareva andasse bene ma poi a causa delle beta altissime mi hanno riscontrato mola parziale. Volevo chiederle se

è normale che il ciclo non sia ancora tornato dopo circa 3 mesi. E se mi consigliate di fare qualche esame più specifico. Io e il mio compagno

abbiamo fatto anche l’esame del cariotipo ed è risultato tutto perfetto. In attesa di una sua risposta la ringrazio anticipatamente.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi gentile signora,

se le mestruazioni non sono tornate occorrerà fare esami ormonali (dosaggi) ed eventualmente una isteroscopia. Inoltre dovrà eseguire tutti gli esami della poliabortività. Occorre che si rivolga ad un centro poliabortività dove potrenno sgeuirla in modo completo e approfondito. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto