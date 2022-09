Amenorrea a 40 anni: cosa può essere?

Una domanda di: Daniela

Ho un ciclo di 23 giorni, sempre puntuale, ma a oggi ho 9 giorni di ritardo, ho eseguito un test di gravidanza, negativo, e un dosaggio delle beta, maggiori di 2. Ora mi chiedo: è possibile che io abbia ovulato pochi giorni prima del ciclo e che i test non rilevano una gravidanza? Grazie infinite. Un caro saluto.



Sara De Carolis Sara De Carolis

gentile Daniela, dall’indirizzo email deduco che tu sia nata nel 1982 e che quindi tu abbia 40 anni (nella tua domanda non indichi però la tua età che, come puoi ben immaginare, quando si parla di fertilità è un dato di fondamentale importanza per formulare ipotesi). Dunque il motivo del ritardo a 40 anni potrebbe essere in primis una gravidanza. Nel testo mi scrivi che le beta-hCg sono maggiori di 2, ma forse intendevi inferiori a 2, che significa test negativo. Comunque, altre possibilità del ritardo potrebbero essere: una dieta, con perdita di peso importante, uno stress, il cambio di stagione o una disfunzione ormonale (tiroide? prolattina? premenopausa? sindrome metabolica?). Ti consiglio pertanto di ripetere il dosaggio della beta-hCG che, se negativo, ci permetterà stavolta di escludere definitivamente una gravidanza. In questa eventualità (test negativo) diventa necessario che tu ti rivolga al tuo ginecologo per indagare sul resto, anche attraverso un esame del sangue per i dosaggi ormonali. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto