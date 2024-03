Amenorrea a 42 anni: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Francesca

Salve, ho 42 anni anni ho avuto l’ultima mestruazione il 27 gennaio. Ho effettuato tre test di gravidanza negativi e il dosaggio nel sangue delle beta-hCG anche questo negativo. Ma il mio ciclo è sempre stato regolare, questa volta non è arrivato: devo preoccuparmi? Grazie mille.



Giovanni Battista Nardelli Giovanni Battista Nardelli

Gentilissima signora Francesca, è possibile osservare dei periodi di amenorrea (assenza delle mestruazioni) e benissimo ha fatto a dosare l’ormone beta-hCG perché è infatti quest la prima cosa che si deve fare quando le mestruazioni non si presentano e si è ancora in età fertile. Ora dovrebbe eseguire una ecografia pelvica trans vaginale per controllare l’utero e le ovaie e verificare che tutto sia a posto. Questa valutazione sarà molto utile per decidere se indurre le mestruazioni oppure attendere o approfondire. Consideri che questi consigli sono stati forniti senza conoscere le terapie in atto e la sua anamnesi. Molto cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto