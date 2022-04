Amenorrea a 47 anni: cosa può essere?

Una domanda di: Anna

Ho 47 anni, non ho le mestruazioni da 3 mesi consecutivi. Prima il ciclo è stato regolare, salvo 2 mesi saltati nello scorso anno. Ieri ho avuto un forte dolore all’ovaio destro e una grande debolezza.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora, è probabile che questa amenorrea sia un’avvisaglia dell’imminente menopausa. La debolezza può essere dovuta a mille ragioni, non necessariamente riconducibili a un disturbo ginecologico. Però, la stanchezza è un sintomo collegabile all’imminenza della menopausa, una volta esclusi altri problemi, come accumulo di stress, un’anemia da carenza di ferro, alterazioni della tiroide. Se non lo ha già fatto eseguirei quindi un esame del snague completo dei dosaggi ormonali. La debolezza/stanchezza si combatte, anche e soprattutto con uno stile di vita sana: alimentazione corretta, movimento, niente fumo. Per quanto riguarda l’alimentazione, se fosse in sovrappeso (cosa che non specifica) è senza dubbio consigliabile rivolgersi a un nutrizionista per impostare uno schema dietetico adeguato al suo caso. Il mio consiglio è quello di effettuare una visita di controllo dal suo ginecologo, il quale probabilmente effettuerà un controllo ecografico e sarà lui stesso a decidere di prescrivere l’esame del sangue sopra citato, che aiuterà a fare luce su quanto sta accadendo. Nel frattempo, è comunque opportuno che lei effettui un test di gravidanza, per escludere questa possibilità, improbabile ma non impossibile. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto