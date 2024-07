Amenorrea a 47 anni: gravidanza o premenopausa?

Una domanda di: Daniela

Ho 47 anni ,e un ritardo di 10 giorni, ho fatto 3 test tuttinegativi, fatti a distanza di 3 giorni al mattino, devo precisare che l’ultimo ciclo l’ho avuto il 2 di giugno, e il ciclo l’ho avuto sempre non regolare, mi arrivava sempre prima di qualche giorno, con durata di 5 giorni. Nell’ultimo anno sembra che sia diminuito non di tanto ma ho notato qualche cambiamento e adesso è sparito. Ieri sera ho notato due gocce, poi niente, oggi di nuovo qualcosa di marroncino però pochissimo quasi niente. La mia domanda è: possibile che sia in fase di premenopausa?



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signor,

il percorso per arrivare alla menopausa è lungo e variabile per ogni donna. Se la fine della fertilità è tra i 42-43 anni (anche se gravidanze casuali possono esserci anche dopo), la fine della funzione ormonale è lenta. In genere dapprima si producono estrogeni e non progesterone, cosa che rende i cicli più corti, poi si riduce anche la produzione di estrogeni, e questo può portare a ritardi. Queste fasi possono anche alternarsi e durare anni. L’età media della menopausa è circa 51 anni, ma l’arco di tempo in cui può verificarsi è compreso tra i 45 e i 55 anni.

