Amenorrea a 47 anni: può essere una gravidanza?

Una domanda di: Luisa

Salve ho 47 anni ho un ritardo di 10 giorni. Ultima mestruazione il 23 luglio da dire però venuta con un settimana di anticipo….io e mio marito abbiamo rapporti con preservativo e mai completi interni. Ho fatto anche il test con esito negativo: vista l’età potrei essere in fase di premenopausa. Le dico questo perché non avendo avuto figli e nessun problema fino ad ora io non ho mai fatto una visita quindi per me è tutto sconosciuto.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla Gentile signora, può tranquillamente escludere alla sua età, per di più con le modalità che descrive, di essere incinta. Ci sono invece buone probabilità che l’irregolarità sia una delle prime avvisaglie della menopausa. Non è che sia molto opportuno non aver mai fatto un controllo ginecologico né un pap test, quindi è forse giunto il momento di porre rimedio a questa inadempienza fissando una visita dal ginecologo con ecografia. Farei anche gli esami del sangue per i dosaggi ormonali, per avere un’idea della sua situazione attuale rispetto alla menopausa. Attraverso gli esami e l’ecografia le potranno predire, anche se approssimativamente, quanto tempo manca alla cessazione definitiva dell’attività delle ovaie. Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto