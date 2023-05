Amenorrea a 49 anni: menopausa o gravidanza?

Una domanda di: Paola

Salve, ho 49 anni, finora ho sempre avuto cicli mestruali ogni 23/ 25 giorni. Ho avuto l’ultima mestruazione il 18 aprile e il 27 aprile ho avuto un rapporto forse con qualche svista. Il 5, 6 e 7 maggio ho avuto piccolissime perdite più sul marrone come colore.

Poi più niente. Secondo lei potrebbe essere l’inizio della menopausa? Grazie mille.





Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Paola,

un test di gravidanza è sempre raccomandato quando vi sono rapporti completi, anche in un’età in cui è improbabile il concepimento.

La maggior parte delle donne va in menopausa tra i 48 e 52 anni e il progressivo esaurimento dell’attività ovulatoria viene avvertito con vampate occasionali che possono diventare col tempo anche più fastidiose quando scompaiono del tutto i flussi mestruali.

Non faccia nessun ulteriore accertamento ormonale per valutare se la menopausa è prossima perché sono inaffidabili e il miglior predittore dell’età in cui la donna andrà in menopausa è l’età della menopausa della loro mamma.

Quindi controllo ginecologico abituale e i prossimi mesi diranno se l’ovaio è andato definitivamente a riposo o ha ancora una riserva follicolare che le permette qualche mese o anno di attività. Con cordialità.



