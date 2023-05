Amenorrea a 51 anni: cosa può essere?

Il mancato arrivo delle mestruazioni, se si verifica in età matura, può essere un'avvisaglia dell'imminenza della menopausa.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Buongiorno signora, la mancanza delle mestruazioni alla sua età può essere occasionale (legata all’iniziale insufficienza ovarica) oppure può rappresentare l’avvisaglia di una situazione fisiologica come la menopausa. Di solito, dopo qualche mese di assenza delle mestruazioni, è suggerita l’esecuzione di esami del sangue (dosaggi ormonali), per verificare la funzione ovarica e, nel caso in cui, il laboratorio confermi la menopausa è possibile, se sono presenti sintomi vasomotori o altri disturbi legati alla carenza di estrogeni, impostare delle terapie di supporto per ridurre il disagio. È possibile utilizzare integratori oppure farmaci: spetta al ginecologo curante dare indicazioni al riguardo. Dunqe è opportuno che lei si rivolga al suo ginecologo di fiducia per farsi prescrivere le indagini del caso. Con cordialità.

Una domanda di: Rosanna Ho 51 anni e ho le tube chiuse ormai da 18 anni. Ora mi è successo un fatto strano. Nel mese di aprile la mestruazione non mi è arrivata: vorrei sapere se sono in menopausa oppure sarà un problema di altro tipo, visto che ho l’utero fibromatoso e qualche cisti ovarica. Grazie aspetto una sua risposta.

