Amenorrea che si protrae dopo un’interruzione spontanea della gravidanza

Buongiorno ho avuto un aborto spontaneo all’ottava settimana con emorragia e raschiamento il 20 settembre 2021, con emoglobina a a sette. A oggi ancora non mi è tornato il ciclo vorrei sapere se si può fare qualcosa e se è normale. Dall’ecografia fatta il 20 novembre sembrava tutto ok. Grazie.



Gentile signora, è passato ormai molto tempo dalla revisione complicata da emorragia e anemizzazione. Se la situazione a oggi non si fosse ancora regolarizzata, le consiglio dosaggi ormonali delle gonadotropine (FSH, LH,) oltre ad AMH, Prolattina e TSH, FT3, FT4, oltre ad accertarsi che l’anemia sia rientrata. Aggiunga anche pertanto emocromo, ferritina, vitamina D. naturalmente dovrà essere il suo medico a prescriverle queste analisi, ma credo che già lo abbia fatto. Mi faccia sapere come va, se tutto è andato a posto e se gli esami hanno dato un risultato tranquillizzante. Tanti cari saluti.

