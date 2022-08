Amenorrea: cosa può essere?

Una domanda di: Annarita

Buongiorno ho 10 giorni di ritardo. Lo scorso 7 agosto ho fatto un test negativo, anche al 5 giorno di ritardo ho effettuato il dosaggio delle beta-hCG. Mi può dire per fvore perché non mi vengono? Ho paura.



Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora, francamente non comprendo il suo tono angosciato e tutta questa paura: le mestruazioni possono non comparire regolarmente di tanto in tanto, senza che questo sia necessariamente espressione di qualcosa che non va, senza che per questo di debba andare in panico. Detto questo, è realmente difficile fare ipotesi visto che non scrive nulla di sé: non dice quanti anni ha (e questo dato, come penso possa immaginare, è piuttosto rilevante in relazione all’irregolarità mestruale) né se è in sovrappeso o in sottopeso: entrambe le condizioni possono infatti influire sulla regolarità del ciclo. Non scrive se ha contratto di recente la CoVid-19, né fa cenno a una situazione stressante con cui si è eventualmente trovata alle prese. Così non posso che brancolare nel buio, nel senso che con tutta la buona volontà non mi è possibile fare alcuna ipotesi. L’unico consiglio che posso darle è di fissare un controllo dal suo ginecologo (visita + ecografia), grazie a cui potrà appurare cosa sta accadendo. Tenga presente che lo può fare con calma: non è un’urgenza. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

