Amenorrea dopo 40 giorni da un aborto spontaneo

Una domanda di: Antonella

Ho avuto un aborto interno il 29 settembre, poi mi è stato detto che dopo 40 giorni avrei avuto la prima mestruazione, ma ad oggi ancora niente ho un ritardo di 16 giorni, cosa può essere, non mi spiego ho avuto sempre una mestruazione regolare: è possibile che si tratti di menopausa visto che ho 44 anni?



Cara Antonella,

è improbabile che l’ovaio abbia fatto il suo canto del cigno, visto che ha avuto un’ovulazione cha ha dato luogo ad una gravidanza. Tenga presente il primo flusso dopo un aborto si verifica dopo circa 40 giorni. Le dico circa perché residui placentari possono rilasciare l’ormone gravidico anche per 7/10 giorni dopo l’aborto, e questo inibisce la ripresa del meccanismo ovulatorio. Non faccia esami ormonali, che in questo momento darebbero risultati difficili da interpretare, e aspetti con tranquillità l’arrivo del primo flusso mestruale. Ultima possibilità è quella che all’ovulazione che, in genere, avviene 30 giorni dopo l’aborto lei abbia concepito e questa sarebbe proprio una bella notizia, quindi un test sulle urine poi confermare o escludere questa possibilità che credo farebbe molto piacere a lei e anche allo scrivente. Cari saluti.

