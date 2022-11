Amenorrea dopo aver smesso la contraccezione ormonale

Una domanda di: Samanta

Salve, sono a chiederle se è normale che dopo aver tolto l’anello anticoncezionale non arrivino le mestruazioni pur non essendo incinta. Grazie.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, tutti i metodi ormonali (pillola cerotto e anello ) se usati per un periodo medio-lungo (maggiore di due- tre anni consecutivi ) possono alla sospensione dare luogo ad amenorrea (mancanza delle mestruazioni). La situazione può in alcuni casi protrarsi fino a sei mesi. Usi un metodo di barriera (condom) se non cerca la gravidanza. Nel caso può essere utile contattare il suo specialista di fiducia per fare un eco pelvica di controllo o degli esami di funzionalità ovarica. Sperando di essere stato utile, la saluto con cordialità.

