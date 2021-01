Amenorrea dopo aver smesso l'”anello”

Una domanda di: Marica

Sono una ragazza di 28 anni ed ho proprio bisogno di capire cosa mi succede.

Dopo 6 anni ho smesso di utilizzare Nuvaring, premetto che non ho iniziato

ad utilizzarlo per problemi con il mio naturale ciclo mestruale, ma solo per

evitare una gravidanza indesiderata. Tuttavia, ho smesso perché da circa 6

mesi avevo avuto un grande calo della libido e mestruazioni scarsissime e

dolorose. Quando iniziai ad utilizzarlo mi era stato detto di sospenderlo

almeno una volta l’anno, sospensione che non ho mai fatto, e per tutte

queste ragioni nel mese di novembre 2020 ho quindi tolto nuvaring per il

periodo di sospensione e non l’ho piú rimesso. Dopo esattamente 30 giorni

ho avuto le mestruazioni naturali, successivamente non ho avuto rapporti

sessuali, ma il 26 dicembre ho avuto delle perdite molto rosse, tanto da

pensare che mi stessero tornando le emstruazionio, invece ho continuato ad avere SOLO

la mattina dei 3-4 giorni successivi queste piccolissime perdite rosse e poi

il nulla. Attendevo il ciclo mestruale il giorno 8 Gennaio, ma del ciclo fino

ad oggi nessuna traccia, ma ho avuto un rapporto con coito interrotto il giorno

10 Gennaio. A questo punto vi chiedo, è normale che salti il ciclo mestruale

dopo aver utilizzato nuvaring per lungo tempo? Cosa mi consigliate di fare,

è possibile che sia incinta pur non avendo alcun sintomo?

Perdonatemi se ho scritto molto, ma volevo che aveste il quadro completo per

potermi aiutare. Resto in attesa di una cortese risposta e vi ringrazio per

la disponibilità donata.





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, un preparato ormonale impiegato per anni, sia esso pillola cerotto o anello vaginale, provoca una riduzione del flusso mestruale durante l’uso e può determinare una amenorrea (assenza di mestruazioni) anche nei mesi successivi alla sua interruzione, senza che questo rappresenti qualcosa di significativo dal punto di vista medico. Infatti, in genere la situazione si risolve senza conseguenze. E’ opportuno comunque in tale periodo osservare un minimo di attenzione contraccettiva perché non si può escludere che possa verificarsi l’ovulazione anche in assenza di mestruazione. Per puro scrupolo, le consiglio dunque di effettuare un test di gravidanza, che comunque darà quasi di certo esito negativo. Dopodiché, se dovesse superare i sei mesi di amenorrea allora potrebbe essere opportuna una valutazione specialistica con prescrizione dell’esame del sangue per il dosaggio degli ormoni ovarici e ipofisari. Può essere utile inoltre richiedere anche il dosaggio degli ormoni tiroidei. Dunque, se le mestruazioni non dovessero tornare consulti il suo specialista di fiducia. Cordiali saluti.

