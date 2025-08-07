Amenorrea dopo la pillola del giorno dopo

Una domanda di: Elena
Buongiorno dottore, il giorno 20 luglio - a causa della rottura del contraccettivo - ho preso la pillola del giorno dopo (ellaOne) 8 ore dopo il rapporto a rischio. L’ultima mestruazione è stata il 27 giugno e di solito ha una durata di 28-30 giorni, non sempre regolari. Il ciclo sarebbe dovuto arrivarmi il 28 luglio quindi il 1 agosto ho effettuato un test di gravidanza che è risultato negativo. A quasi una settimana di ritardo non sono comparse, secondo lei è probabile che - nel caso avessi già ovulato - la pillola del giorno dopo non abbia avuto effetto? Che cosa mi consiglia di fare? Grazie infinite.
Claudio Ivan Brambilla
Gentile Elena,
come riportato nel foglietto di accompagnamento di ellaOne dopo aver preso la compressa è normale che le mestruazioni successive ritardino di qualche giorno rispetto al previsto.Tuttavia, nel caso in cui non compaiano mestruazioni dopo più di 7 giorni si deve fare o, come nel suo caso, ripetere il test di gravidanza. Tenga presente che questa contraccezione d'emergenza non funziona nel 100 per 100 dei casi, le consiglio quindi di effettuare il dosaggio delle beta nel sangue. Cordialmente
