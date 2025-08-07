Amenorrea dopo la pillola del giorno dopo

Una domanda di: Elena

Buongiorno dottore, il giorno 20 luglio - a causa della rottura del contraccettivo - ho preso la pillola del giorno dopo (ellaOne) 8 ore dopo il rapporto a rischio. L’ultima mestruazione è stata il 27 giugno e di solito ha una durata di 28-30 giorni, non sempre regolari. Il ciclo sarebbe dovuto arrivarmi il 28 luglio quindi il 1 agosto ho effettuato un test di gravidanza che è risultato negativo. A quasi una settimana di ritardo non sono comparse, secondo lei è probabile che - nel caso avessi già ovulato - la pillola del giorno dopo non abbia avuto effetto? Che cosa mi consiglia di fare? Grazie infinite.

