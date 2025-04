Amenorrea dopo l’assunzione di ellaOne

Una domanda di: Maria Luce Salve , ho avuto un ciclo lieve il 18 febbraio, col mio compagno poi un rapporto protetto con rottura preservativo il 21 febbraio , ad un'ora dal rapporto ho preso ellaone (premetto che ho un ciclo irregolare) ho avuto la successiva mestruazione il 4 marzo (circa 14 giorni dall'ultima mestruazione) adesso siamo al 6 aprile e non ho ancora il ciclo, (non ho avuto più rapporti dopo 'assunzione di ellaone, praticamente sarei a quasi 7 giorni di ritardo, sono un po' in ansia, non sto capendo il perché, grazie.



Cara signora,

come può leggre nel foglietto di accompagnamento, dopo l'assunzione di ellaOne è possibile andare incontro a irregolarità mestruali anche se in genere si verificano successivamente all'assunzione e non a distanza di un mese. Di conseguenza, a mio avviso è opportuno effettuare un test di gravidanza, come sempre si fa quando le mestruazioni attese non arrivano. Dopodiché, se il test fosse negativo e l'amenorrea proseguisse le consiglio di effettuare un controllo dal ginecologo. Cordialmente.



