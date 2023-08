Amenorrea dopo un aborto seguito dall’assunzione di Slinda

Una domanda di: Sara

Salve, io ho eseguito un aborto farmacologico il 19 aprile, purtroppo non è andato a buon fine ed ho dovuto fare il raschiamento il 19 maggio.

Tutt’ora non mi arriva il ciclo, ma non credo di essere di nuovo incinta visto che prendo la pillola contraccettiva Slinda e uso pure il

preservativo, non ho nessun sintomo della gravidanza. Quando mi arriverà la mestruazione?



Buongiorno signora, la pillola che assuume è un progestinico che viene utilizzato come metodo contraccettivo e in alcuni casi come regolarizzatore del ciclo nelle pazienti che hanno la mestruazione molto abbondante. Il blister prevede 24 pastiglie con il farmaco e quattro pastiglie senza farmaco: generalmente in questi quattro giorni si verifica una mestruazione molto scarsa o addirittura talmente modesta da non essere neppure rilevabile, senza che questo sia comunque significativo dal punto di vista medico. Tuttavia, può senza dubbio essere opportuno effettuare un controllo ecografico per verificare il corretto andamento della terapia. Immagino comunque che lei abbia effettuato, come è prassi fare, le visite di controllo previste dopo un aborto. Cordialmente.



