Amenorrea dopo un forte stress

Una domanda di: Lucia

Ho il ciclo in ritardo ho avuto il ciclo il 4 di settembre, avrei dovuto riaverlo a fine settembre ma ho saltato. Non ho

rapporti da mesi. Ho perso 14 kg in meno di 2 mesi e ho subito un forte trauma a livello

emotivo per una relazione… Non era mai successo prima che il ciclo mi facesse questo scherzo.

Sono preoccupata e agitata non so che fare.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla Gentile Lucia,

nell’arco della vita di una donna può capitare un’irregolarità mestruale che oltretutto nel suo caso si può spiegare con lo stress e la repentina perdita

nell'arco della vita di una donna può capitare un'irregolarità mestruale che oltretutto nel suo caso si può spiegare con lo stress e la repentina perdita

di peso. Non credo ci sia nulla di preoccupante dal punto di vista ginecologico, anche se le consiglio di effettuare un controllo se l'amenorrea (mancato arrivo delle mestruazioni) dovesse continuare anche il prossimo mese. In generale, un dimagrimento così veloce e importante nell'arco di due mesi riconducibile a un dispiacere è un segnale da non trascurare a prescindere dall'irregolarità mestruale che pure può essere in relazione con questo. Molto dipende anche dal peso che ha raggiunto, ovvero se ora è fortemente sottopeso o no. Al di là di tutto, se è possibile, le consiglio di farsi aiutare da qualche seduta di psicoterapia. Cordialmente.