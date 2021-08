Amenorrea dopo una IVG

Una domanda di: Milena

Ho fatto una Ivg (interruzione volontaria di gravidanza) il 4 giugno. Il 4 luglio ho avuto le mestruazioni, non abbondanti. Oggi non ho avuto ancora le mestruazioni. Può essere una conseguenza? È normale che si possa verificare? Grazie.



Buongiorno signora, dopo un’interruzione di gravidanza sia essa chirurgica che farmacologica possono essere possibili irregolarità mestruali legate ad una situazione ormonale che deve ripristinarsi correttamente. Va comunque tenuto presente che piccole aree di tessuto coriale possono persistere all’interno della cavità dell’utero con la possibilità di produzione di sostanze ormonali che interferiscono con la regolare attività del ciclo. E’ pertanto suggerito effettuare comunque un test di gravidanza almeno tre settimane dopo la pratica abortiva per verificare la persistenza di una sostanza prodotta dalla gravidanza beta-hCG e nel caso in cui sia presente effettuare una verifica ecografica per controllare che la persistenza di materiale non sia eccessiva ed eventualmente meritevole di approfondimento. Esiste infatti, seppur remota come possibilità, la trasformazione di alcune cellule con la definizione di un quadro di “mola vescicolare” .

E’ opportuno quindi, persistendo l’amenorrea (assenza della mestruazione) un controllo dal suo specialista di fiducia per verificare la situazione. Cordiali saluti.



