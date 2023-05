Amenorrea dopo un’interruzione spontanea della gravidanza: cosa può essere?

Una domanda di: Francesca

Buongiorno, il 30 novembre ho avuto un aborto spontaneo a 8 settimane di gestazione, gravidanza biochimica suppone il ginecologo. Mi hanno ricoverato in ospedale 2 giorni per un’emorragia, mi hanno dato il methergin e fatto delle punture per pulire l’utero. Alla visita di controllo dei 40 giorni era tutto a posto, il ginecologo mi ha indicato in ecografia le ovaie e i follicoli, ma ad oggi, sono passati 5 mesi e io del ciclo non ho nessuna traccia ma ho le “classiche peridite” di muco da ovulazione, dopo di che niente mestruazioni ma qualche “dolore da ciclo”. Può essere normale? Cosa posso fare?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, immagino nel suo caso non si sia mai vista la camera gestazionale in utero all’ecografia transvaginale…anche se a 8 settimane di gestazione di solito si vedono non solo la camera gestazionale ma anche il suo piccolo abitante. Nel suo caso, immagino che la gravidanza si sia interrotta nelle primissime fasi e che sia rimasta “ferma” nell’utero a lungo prima di iniziare ad avere le perdite ematiche vaginali che solitamente ci fanno sospettare la minaccia d’aborto. Lei mi dice di vedere le perdite di muco da ovulazione senza che arrivi la mestruazione…magari è il caso di ripetere un test di gravidanza? Di solito, dopo circa due settimane dalle perdite di muco tipiche in fase peri-ovulatoria (quelle trasparenti e filanti, simili all’albume dell’uovo per intenderci) arriva immancabilmente la mestruazione. Chissà che sia già in arrivo un altro bimbo per voi? Mi sembra l’ipotesi più plausibile. In caso il test fosse negativo, sarebbe certamente indicato un controllo ginecologico per capire come mai lei non stia più mestruando da mesi. Potrebbe darsi che il ginecologo scopra una cisti alle ovaie oppure le prescriva degli esami del sangue ormonali per chiarire cosa le stia capitando dal punto di vista endocrino. Io mi permetto di ricordarle di assumere acido folico (1 compressa da 400 microgrammi/die lontana da the e latticini salvo diversa indicazione del Curante) se già state cercando la gravidanza con rapporti liberi e…spero di risentirla presto con buone nuove! Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto