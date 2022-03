Amenorrea dopo un’isteroscopia operativa

non era visibile nonostante avessi preso Primolut Nor per un mese, e perciò



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, mi ha posto una domanda complessa!

Io son del parere che sia solo questione di tempo e che tra non molto le tornerà il ciclo mestruale.

Bisogna tener presente che l’Enantone, dopo esser stato somministrato, viene rilasciato dal sito di iniezione molto lentamente e che sono rilevabili in circolo tracce del farmaco addirittura a 6 settimane di distanza. Inoltre, siamo nel periodo di passaggio tra inverno e primavera e anche questo cambio climatico normalmente incide in vario modo sulla regolarità del ciclo mestruale.

Eventualmente, si potrebbe pensare di facilitare la normale ripresa dell’ovulazione servendosi di un integratore quale Sinopol o Chirofert (entrambi perfettamente compatibili con la ricerca della gravidanza).

Si tratta di prodotti contenenti Inositolo, una sostanza preziosa a vari livelli per il corretto funzionamento ovarico ed anche metabolico.

A proposito di metabolismo, non ho idea del suo peso corporeo, della sua dieta, della eventuale predisposizione all’insulino-resistenza.

Tuttavia sappiamo ormai bene che lo stress è un antagonista acerrimo della fertilità mediante l’ormone cortisolo che è anche capace di abbassare le nostre difese immunitarie.

La dieta sana e un corretto esercizio fisico, così come la respirazione profonda, sono tutti alleati preziosi del benessere e della salute, anche a livello riproduttivo.

Mi perdoni se non mi dilungo su questi temi ma è solo per farle intravvedere che sarebbe davvero utile che un medico ginecologo la valutasse raccogliendo bene l’anamnesi personale e magari anche familiare, così da inquadrare meglio questo mancato ritorno del suo ciclo mestruale.

Mi permetto di segnalarle una strada interessante dal punto di vista medico, chiamata Naprotecnology.

Si tratta di una disciplina che si prefigge di mettere a servizio della coppia che desidera concepire un figlio, tutti gli strumenti perché ciò possa avvenire in modo naturale, approfondendo le cause di infertilità sia maschile che femminile e, dove possibile, rimuovendo l’ostacolo.

La ritengo più interessante rispetto alla procreazione medicalmente assistita (cui facilmente si ricorre in pazienti della sua età e a volte anche più giovani) in quanto quest’ultima comporta dei rischi in termini di salute sia materna che del nascituro, tralasciando il carico sia in termini economici che psicologici per la coppia.

Spero di esserle stata di aiuto, mi tenga aggiornata se lo desidera, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto