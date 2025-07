Amenorrea dopo un’isteroscopia: può essere iniziata una gravidanza?

Una domanda di: Roxana Salve, io il 9 maggio ho fatto una isteroscopia operativa per dei polipi endometriali e ho fatto anche la visita di controllo e mi ha detto che è tutto a posto, ma ho solo la cisti come l'ho sempre avuta. Fino ad oggi non ho avuto ancora il ciclo mestruale, il ginecologo mi ha detto che mi dovrebbe arrivare dopo 30 massimo 40 giorni e il 19 luglio faccio 40 giorni e ancora il ciclo non si vede: è possibile che sia una gravidanza e quando posso fare il test?



Sara De Carolis Sara De Carolis

Gentile Roxana,

se sei in gravidanza puoi saperlo solo tu, nel dubbio un test rapido della farmacia ti può essere utile. Nel frattempo, forse le mestruazioni ti sono tornate. Non so se augurartelo o no perché non specifichi se desideri o no una gravidanza. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto