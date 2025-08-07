Amenorrea: gravidanza o pre-menopausa?

Una domanda di: Vale
Ho 42 anni, ultimo ciclo il 21 giugno. Ho effettuato un test il 28 luglio ma era negativo. Ad oggi però non ho ancora le mestruazioni, posso pensare ad una possibile perimenopausa o faccio prima beta hcg? Per qualche giorno ho avuto perdite trasparenti tipo ovulazione e poi acquose, ancora oggi ogni tanto sensazione di bagnato e ogni tanto sensazione di
mestruazione imminente. Grazie mille.
Claudio Ivan Brambilla
Gentile signora,
a 42 anni è ancora un po' presto per pensare alla menopausa, tuttavia è vero che le prime irregolarità mestruali possono manifestarsi anche anni prima della cessazione dell'attività ovarica. Detto questo, se il test di gravidanza è negativo non c'è ragione di ritenere di essere incinta, tuttavia per togliersi ogni dubbio, se vuole può certamente effettuare il dosaggio delle beta-hCG nel sangue. Dopodiché, se il test si confermerà negativo, fissi un controllo dal suo ginecologo per scoprire con il suo aiuto la ragione di questa amenorrea, viso che le mestruazioni possono non comparire anche per ragioni diverse dalla gravidanza e dall'imminenza della menopausa, per esempio per via di una disfunzione della tiroide, per l'accumulo di stress, per la formazione di una cisti ovarica, per un'alimentazione scorretta. Cari saluti.
