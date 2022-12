Amenorrea ma test di gravidanza negativo: può essere lo stress?

Una domanda di: Francesca

Salve! Ho 20 anni e ho sempre avuto un ciclo irregolare, 2 settimane fa ho avuto un rapporto non protetto (ma è venuto fuori) e mi è saltato il ciclo di questo mese. (Rapporto avvenuto il 9/12 e ciclo doveva venire il 16/12). Ho solo notato a volte piccole macchie bianche nello salva slip e l’altro giorno ho avuto leggeri crampi allo stomaco. Questi sono gli unici sintomi “strani”. Non ho stanchezza, nausea e il seno è sempre uguale Ho fatto un teste di gravidanza ed è risultato negativo. Penso che il ritardo sia dovuto allo stress: è stato un mese difficile. Ma è normale il ritardo di un mese per lo stress?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile Francesca, se il test di gravidanza è stato effettuato correttamente fornisce un risultato attendibile. Per scrupolo può eventualmente provare a ripeterlo, anche se quasi di certo risulterà di nuovo negativo. Per quanto riguarda lo stress può sì essere responsabile di un’irregolarità mestruale, tuttavia se le mestruazioni continuassero a tardare (e lei, come ipotizzo, non fosse incinta) le consiglio di effettuare una visita dal ginecologo (con ecografia) per capire la ragione dell’amenorrea (mancanza delle mestruazioni): anche una piccola cisti ovarica potrebbe essere coinvolta oppure, ma guardi che è solo un’ipotesi perché di fatto non ho alcuna informazione che mi possa orientare, potrebbe essere implicata un’alterazione della tiroide (eventualità che si appura facilmente attraverso un semplice esame del sangue per il dosaggio degli ormoni tiroidei). Per finire, non mi ha detto nulla del suo peso corporeo ma questo è un dato importante: se fosse al di sopra di quello ideale avremmo un’altra spiegazione dell’irregolarità mestruale. Il sovrappeso, infatti, influisce in modo negativo sull’attività ovarica e, quindi, sulla regolarità del ciclo. Tenga presente che la possibilità di una gravidanza in caso di rapporti sessuali non protetti sono alte a 20 anni, quindi se non si è pronti per una simile evenienza può senza dubbio essere opportuno ricorrere a un metodo contraccettivo sicuro, eventualmente scegliendolo con l’aiuto di un medico. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

