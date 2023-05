Amenorrea secondaria: meglio assumere più ormoni dopo il transfer?

A cura di Augusto Enrico Semprini Pubblicato il Aggiornato il

In caso di procreazione medicalmente assistita, i medici prescrivono preparati ormonali secondo protocolli stabiliti, che non verrebbero in nessun caso modificati in base a quanto ritenuto meglio dalla futura mamma.

Una domanda di: Manuela

Buongiorno una paranoia in attesa delle beta.

Io soffro di amenorrea secondaria da sempre con valori ormonali bassi/inesistenti. Nel mio caso dopo il transfert avrei dovuto prendere maggiori dosaggi di estradiolo e progesterone rispetto alle donne “normali”?

Grazie.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Manuela,

dopo un transfer embrionario vi sono delle raccomandazioni piuttosto standardizzate di supplementazione ormonale per garantire miglior possibilità di impianto.

Sono convinto che il trattamento che le hanno prescritto sia adeguato e la sua situazione di amenorrea secondaria non può inficiare il margine di successo. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Gli Specialisti rispondono

Le domande della settimana