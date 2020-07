Amenorrea un mese dopo l’interruzione spontanea della gravidanza

Una domanda di: Luisa

Salve, le scrivo ancora per ricapitolare la mia situazione: il primo giorno di ritardo delle mestruazioni ho fatto la beta e ottenuto un valore di 16,1. Poi ho fatto il test sulle urine ed è risultato positivo. Che devo fare ? Non so che fare: aiutatemi non voglio il secondo aborto spontaneo in due mesi consecutivi.

Lei che mi consiglia? Io fra 4 giorni rifaccio la beta dovrebbe salire giusto? Ora sono due giorni di ritardo mi fa sapere grazie mille.





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, se vuole può ripetere le beta per vedere se procedono con un incremento di almeno il 30% a distanza di un paio di giorni, tenga però presente che la visualizzazione della gravidanza ecograficamente non può avvenire se non dopo il raggiungimeto di valori superiori al 1000 1500, come accade dopo circa una decina di giorni di ritardo. In generale, come le ho già detto il test di gravidanza che si effettua sulle urine è sufficiente a stabilire se la gravidanza è iniziata, tuttavia nel suo caso può essere opportuno verificare se si verifica un incremento delle beta nel snague. Mi tenga aggiornato, se lo desidera, con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto