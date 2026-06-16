AMH ridotto: è stata questa la causa dell’aborto?

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 16/06/2026 Aggiornato il 16/06/2026

Se la gravidanza si avvia, la responsabilità di un eventuale successivo aborto non è attribuibile alla presenza di pochi follicoli.

Una domanda di: Chiara
Salve,
15 giorni fa ho avuto un aborto spontaneo ritenuto, scoperto a 8 settimane ma con embrione fermo a 6. Dagli esami preconcezionali che avevo fatto è risultato un AMH di 0.8 (ho 32 anni). Può esserci correlazione tra le due cose? Sento e leggo pareri contrastanti. Grazie.

Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Carissima Chiara,
nessuna correlazione. Anzi l'aver avviato una gravidanza, nonostante una riserva ovarica ridotta per un eventuale concepimento in vitro, conferma quello che cerco di spiegare a tutte le pazienti, che l'ovaio ha bisogno di un piccolo patrimonio follicolare per fare il suo dovere. Quindi stia tranquilla, nulla a che vedere con il fatto che la "conta" dei follicoli, effettuata grazie al test Anti-Mullerian Hormone, ha evidenziano una riserva modesta. Cordialmente.

AMH ridotto: è stata questa la causa dell’aborto?

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