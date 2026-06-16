AMH ridotto: è stata questa la causa dell’aborto?

Una domanda di: Chiara

Salve,

15 giorni fa ho avuto un aborto spontaneo ritenuto, scoperto a 8 settimane ma con embrione fermo a 6. Dagli esami preconcezionali che avevo fatto è risultato un AMH di 0.8 (ho 32 anni). Può esserci correlazione tra le due cose? Sento e leggo pareri contrastanti. Grazie.



