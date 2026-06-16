AMH ridotto: è stata questa la causa dell’aborto?

Se la gravidanza si avvia, la responsabilità di un eventuale successivo aborto non è attribuibile alla presenza di pochi follicoli.
Una domanda di: Chiara Salve,
15 giorni fa ho avuto un aborto spontaneo ritenuto, scoperto a 8 settimane ma con embrione fermo a 6. Dagli esami preconcezionali che avevo fatto è risultato un AMH di 0.8 (ho 32 anni). Può esserci correlazione tra le due cose? Sento e leggo pareri contrastanti. Grazie.
Augusto Enrico Semprini
Carissima Chiara,
nessuna correlazione. Anzi l'aver avviato una gravidanza, nonostante una riserva ovarica ridotta per un eventuale concepimento in vitro, conferma quello che cerco di spiegare a tutte le pazienti, che l'ovaio ha bisogno di un piccolo patrimonio follicolare per fare il suo dovere. Quindi stia tranquilla, nulla a che vedere con il fatto che la "conta" dei follicoli, effettuata grazie al test Anti-Mullerian Hormone, ha evidenziano una riserva modesta. Cordialmente.
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Oltre a somministrare un farmaco contro la malattia da reflusso (che deve necessariamente essere prescritto dal pediatra), per limitare il fenomeno è opportuno seguire alcuni accorgimenti, tra cui cercare di rallentare il tempo della poppata. »
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